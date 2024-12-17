醫療數位轉型解護理荒 電子紙、智慧藥櫃省工時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）全台護理荒，醫院面臨關床抉擇，台中榮總卻逆勢招聘數百名護理新血，院長陳適安認為醫療數位轉型是解方之一，受惠電子紙、智慧藥櫃等設備導入，護理師每天可節省90分鐘工時。

台灣2025年將邁入超高齡社會，醫療、長照、預防醫學都需要投入更多資源，無奈護理人力不足，衍生醫院關病床、患者等不到床位等問題接踵而來，陳適安今天上午出席第12次全國科學技術會議正式大會分享智慧醫療可逆轉護理荒。

陳適安表示，身為醫院經營者，人力不足是一大挑戰，醫療數位轉型可分擔工作量，以利優化職場環境，保留住人才，甚至吸引人才加入。以台中榮民總醫院為例，近年陸續導入數位化手術管理系統，輔助估算手術時間，重症照護系統預測加護病房患者洗腎風險等。

陳適安進一步說明，為改善護理作環境，引進電子紙輔助書寫病歷、智慧藥櫃等科技之後，確實減少護理工作量，平均每天可以替護理師節省90分鐘工時，台中榮民總醫院今年成功招募400名護理師，從未關過任何一張病床。

陳適安說，衛福部與科技部大約從7年前開始鼓勵各級醫院醫療數位轉型，總統賴清德提出的「健康台灣」瞄準智慧醫療加速運用，智慧醫療運用範圍非常廣，不僅有協助拉近偏鄉與醫療資源的遠距醫療，從疾病照護到公共衛生領域都有一席之地。

陳適安也提到，醫院實驗室設備數位化同樣可將醫療價值最大化，人力減少、作業量成長，80%病人可在60分鐘內知道檢驗結果，患者就不需要在醫院內等待非常久。雖數位化有資安隱憂，但不可作為拒絕理由，應最大限度發揮優勢，最大限度降低風險。（編輯：陳清芳）1131217