司馬庫斯聯絡道路搶修將完成 12/21開放遊客進入

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）日前受颱風康芮影響，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道路中斷，司馬庫斯部落會議今天宣布，經搶修後，將於12月21日開放遊客進入，族人都很期待。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，因颱風康芮侵襲，造成尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道路中斷，在縣府、尖石鄉公所與部落居民搶通救災，目前道路搶修工作將完成。

交旅處長陳盈州今天告訴中央社記者說，司馬庫斯聯絡道路多處出現路基流失、邊坡崩塌等災害，尤其以10K+150處二號橋斷裂最為嚴重，也造成部落聯外通道中斷，影響部落生計與通聯。

他指出，經1個多月搶修、加固流失路基及清除道路土石，包含10K+150處二號橋，臨時通行便道已接近完工，即日起至12月20日，除司馬庫斯部落居民及各種搶修車輛外，禁止任何車輛進入司馬庫斯聯絡道路，以避免影響搶修工作。

陳盈州說，12月21日起將開放遊客進入，至明年1月24日止，另外因考量行車安全，每天下午6時後夜間禁止車輛通行。

司馬庫斯部落會議今天也透過部落臉書指出，經1個多月搶修、加固流失路基與清除道路土石，將於12月21日開放恢復營業，族人都很期待。（編輯：李錫璋）1131217