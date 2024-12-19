肺癌蟬聯10大癌症榜首 專家：篩檢找出早期患者

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（中央社記者曾以寧台北19日電）最新癌症登記報告今公布，民國111年10大癌症由肺癌蟬聯榜首，專家分析，是隨篩檢推廣找出早期患者；此外，子宮體癌擠下胰臟癌，再度進榜，攝護腺癌則躍升男癌第3名。

衛生福利部國民健康署今天公布111年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬293人，較110年增加8531人。男女合計10大癌症發生人數，肺癌連續第2年度拿下第1位，確診人數為1萬7982人，曾蟬聯15年的大腸癌則居第2，確診人數為1萬7643人。

國健署癌症防治組長林莉茹簡報指出，肺癌標準化發生率，男性為上下震盪，女性則為上升趨勢；值得注意的是，新發生肺癌個案中，110年新發肺癌個案中，0+1期佔比為35.5%，111年上升至38.5%。

肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，這個結果「符合預期」，因國健署自111年7月1日起針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，大量篩出潛在肺癌族群，因此會看到肺癌發生人數上升，但好消息是，其中早期患者比例也越來越高，有助降低肺癌死亡，「這是好消息」。

國健署先前預估，隨著篩檢與人口老化，2025年國內肺癌發生人數將增加至2.8萬人。陳晉興預估，雖然人口仍會持續高齡化，但到此高峰後就不會再上升；不過壞消息是，肺癌發生原因仍有許多未知，導致近年抽菸、空污都有所改善，肺癌人數仍未減少。

本次報告中，攝護腺癌為整體第5名，在男性族群中更從110年的第5名上升2個名次，至第3名。

台北榮總泌尿科醫師黃志賢說，民眾常以為攝護腺癌必定有攝護腺肥大，但其實經常沒有症狀，導致以前約有1/3患者發現時已是晚期，不過近年隨著自費健檢中越來越常有攝護腺特定抗原（PSA）篩檢或肛門指檢，民眾警覺意識也增加，晚期比例已緩慢降低。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌晚期雖有賀爾蒙等治療可助控制疾病，但長期用藥恐影響骨質、認知能力與心血管功能，對生活影響很大。建議有家族史者45歲以上就要開始定期檢查，若有頻尿、夜尿等症狀，也勿以為是自然老化，應盡快就醫。

另一方面，胰臟癌在110年癌登統計中首次進入前10名，但今年子宮體癌擠落胰臟癌，重回榜上，新發生個案數為3541人，為女性癌症發生率第5名。

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台大醫院婦產部醫師江盈澄說明，子宮體癌以子宮內膜癌最為常見，肥胖、BMI較大、多囊性卵巢症候群、未生育過等都是潛在風險因子，好發於50歲前後女性，多以不正常出血表現。

江盈澄說，子宮體癌因症狀較明顯，加上民眾與醫師端都警覺性高，且在診所就能透過腹部或陰道超音波找出異常，因此據國健署統計，多數患者都是在1期就發現，不過仍提醒，若有停經後出血，或有月經異常狀況，務必就醫。（編輯：李亨山）1131219