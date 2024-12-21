邱泰源：霸凌成立2員沒去主秘室 暫未調社福單位

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）衛福部公布職場霸凌案調查結果，遭質疑假調職真高升。部長邱泰源今天重申，霸凌成立2名公務員專長為社工，仍調查中，暫不會調派到社福相關單位，現在工作與主秘室無關。

官員涉職場霸凌事件，衛福部日前表示，共調查8案，經學者專家依據職場霸凌判斷，其中3案成立。台灣民眾黨立委陳昭姿日前指出，衛福部調查後霸凌案確認成立的保護司、長照司2名簡任非主管都被調到主秘室，與也涉職場霸凌的劉姓主秘聚在一起，質疑衛福部是在「煉蠱」。

邱泰源今天出席福和會舉辦的2024食品安全論壇，並在會前接受媒體聯訪。他針對霸凌案再度重申，這2名簡任非主管專長為社工，由於還有些事證調查中，人事建議先不要調派到社福相關司署，因此暫時先指派到一個辦公室。

邱泰源掛保證：「絕對不是主秘室，現在做的工作跟主秘室工作完全沒有關係。」

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他強調，只要出現任何新個案都會按照規定程序處理，例如正在處理長照司長要求人員伏地挺身的新事證，這部分日前已經在立法院衛環委員會中允諾，盼當事人可以在信任的律師陪同或代表下，來協助衛福部釐清，將積極與對方聯繫。

此外，現任食藥署長莊聲宏明年1月就要屆齡退休，媒體詢及食藥署長是否已有新人選。邱泰源說，現在新人選還在多方徵詢中，完全沒有定案。（編輯：陳政偉）1131221