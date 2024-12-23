冷氣團加上南方水氣北移 各地又濕又冷留意短暫雨

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（中央社台北23日電）中央氣象署今天表示，受大陸冷氣團影響加上南方水氣北移，迎風面的基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有短暫雨，其他地區及澎湖也有局部短暫雨，白天雲多下雨，天氣依舊偏冷。

氣象署網站發布訊息指出，今天大陸冷氣團影響加上南方水氣北移，除了持續偏冷外，降雨會明顯增多，除了迎風面的基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有短暫雨，其他地區及澎湖也有局部短暫雨，水氣將由南往北逐漸增加，上半天降雨偏向在東半部及中南部，下半天北部地區的降雨機率也會提高，外出建議攜帶雨具備用，至於金門及馬祖為多雲。

氣溫方面，氣象署表示，清晨西半部及東北部低溫約攝氏13、14度，花東為15、16度，新竹及苗栗有局部10度以下低溫，白天雲多下雨，天氣依舊偏涼、偏冷，各地高溫約17到20度；離島氣溫，澎湖16至18度，金門10至17度，馬祖9至13度。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；恆春半島及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，朝越南南部移動，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，須留意污染物累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1131223