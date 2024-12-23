財劃法修正通過 交長憂交通建設完工往後延

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（中央社記者余曉涵台北22日電）財政收支劃分法修正案三讀通過。交通部長陳世凱今天指出，交通建設的時程都比較長，如果預算不足，完工的時間可能會往後延蠻多的。

財劃法修正案通過，將調整各縣市的統籌分配稅款。交通部長陳世凱今天立法院接受媒體聯訪表示，現在很多交通建設都在進行當中，包含鐵路高架化、捷運建設等都需要中央的經費挹注。

陳世凱表示，有些比較長期計畫就會擔心如果預算減少，工程時間就會往後延長，因為交通建設時程都比較長，若預算不足、台灣營造量能不夠、原物料上漲等因素，完工時間會往後推蠻多的。至於會不會提出反制計畫，陳世凱說，還會再討論。（編輯：孫承武）1131223