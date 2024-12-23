加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
敘利亞新領導人：境內武器交歸國家控制
首頁 / 生活
財劃法
新聞專題
財劃法1/147
首頁 / 生活

財劃法修正通過 交長憂交通建設完工往後延

2024/12/23 09:49（12/23 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）財政收支劃分法修正案三讀通過。交通部長陳世凱今天指出，交通建設的時程都比較長，如果預算不足，完工的時間可能會往後延蠻多的。

財劃法修正案通過，將調整各縣市的統籌分配稅款。交通部長陳世凱今天立法院接受媒體聯訪表示，現在很多交通建設都在進行當中，包含鐵路高架化、捷運建設等都需要中央的經費挹注。

陳世凱表示，有些比較長期計畫就會擔心如果預算減少，工程時間就會往後延長，因為交通建設時程都比較長，若預算不足、台灣營造量能不夠、原物料上漲等因素，完工時間會往後推蠻多的。至於會不會提出反制計畫，陳世凱說，還會再討論。（編輯：孫承武）1131223

#交通部長
#財劃法
#立法院
#交通部
#陳世凱
#財政收支劃分法
延伸閱讀
新財劃法雙冠 北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍財劃法三讀通過 一文看懂對國防民生、地方財政影響財劃法三讀 雙北桃園台中樂見挹注財源、台南高雄批分配不公府院黨因應選罷法等3大案 柯建銘：下週大法官同意權後開會
陳世凱
巴拿馬油輪擱淺台中港 交長：已要求船東提移除計畫觀光客消費目標 觀光署：114年達日均195.91美元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰指財劃法修正致國庫空虛 朱立倫籲別意氣之爭
27
更多編輯台推薦新聞：