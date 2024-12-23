早安世界》檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限
檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限
衛福部近日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，但不適用台灣原住民族基於傳統文化、祭儀活動所需檳榔提供行為。根據草案，在禁止場所嚼用檳榔者，最高可開罰1萬元，違法提供者最高罰新台幣25萬元。檳榔業者並應向主管機關申請登錄，始得營業。對此，檳榔大盤商認紅唇族已萎縮，應讓檳榔業自然消退就好；檳榔農戶直言，限制多，對種植者生計雪上加霜。（看完整報導）
2025年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元
環境部要求觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業減塑，自明年元旦起，不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏等衛生用品供消費者自由取用，影響業者約1.4萬餘家；若業者違反規定可處新台幣1200元至6000元罰鍰，估算1年塑膠用量可減少約30%。（看完整報導）
耶誕節前先濕後乾 26日再迎冷空氣影響至29日
氣象署表示，這週以25日耶誕節天氣最穩定，25日前水氣由多漸減、各地逐漸回溫；26日起水氣增、冷空氣南下再轉濕冷，影響至29日；30日至明年元旦，氣溫會緩慢回升，各地大多為多雲到晴，但實際天氣還需持續觀察。（看完整報導）
張惠妹大巨蛋開唱居民怨晃動 北市稱震動影響不明暫不禁跳動
台北大巨蛋周遭居民反映，歌后張惠妹21日開唱時，家中出現「類地震」情形。台北市體育局22日回應指出，21日晚間在大巨蛋周邊時，確實有感受到輕微震動，但是否會對建築物有影響，還是要經完整科學分析才能定論，在此之前不會比照小巨蛋，禁止在大巨蛋集體跳動。（看完整報導）
專訪／高雄力拚產業轉型 陳其邁：是打沒退路的戰爭
高雄市在市長陳其邁主政下，成功吸引台積電等大廠進駐，高科技產業鏈逐漸成形。陳其邁說，高雄市過去高科技產業發展落後其他縣市，現在要急起直追、彎道超車，「我們是在打沒退路的戰爭」。他並指出，包括高雄市成立淨零學院，也都是為了協助產業面對轉型挑戰，市長更要以身作則，自己目前已經拿到4張國際證照。（看完整報導）
台鐵公司化首年估虧120億 便當收入反創歷年新高
台鐵公司化掛牌將滿1年，今年預估虧損新台幣120億元，比去年還多，附業便當收入雖比疫情前108年7.48億元還多，創歷來新高，卻填不平本業錢坑。台鐵公司董事長杜微說，公司掛牌營運頭幾年會比較辛苦，尤其第1年，增列許多必要支出，要到民國115年，現金收入可望轉正；會計帳面盈餘則要等到台鐵參與的大型開發案完成後，增加租金收入，最快為116年。（看完整報導）
川普即將上任 澤倫斯基罕見披露與CIA局長會晤
烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，他與來訪的美國中央情報局局長伯恩斯會面。俄烏戰爭期間兩人曾多次見面，而這次會晤對外公開頗為罕見。伯恩斯即將卸下中央情報局局長一職，美國總統當選人川普上任後將提名新人選。（看完整報導）
華爾街日報：美國尖端晶片占上風 中國傳統晶片有優勢
美中晶片戰正蔓延，華爾街日報分析，美國在尖端晶片上明顯占上風，但中國在應用於家電及汽車的傳統晶片上有優勢。雖然中國的傳統晶片尚未席捲全球，但對美國一些晶片製造商帶來風險。在疫情期間，傳統晶片供應中斷嚴重影響汽車市場，反映出傳統晶片的重要性。（看完整報導）
金融時報：川普團隊計劃新政府上任首日退出ＷHO
「金融時報」報導，專家表示，美國總統當選人川普的交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衛生組織WHO，將因此對全球衛生帶來「災難性」的衝擊。美國退出世衛將使全球衛生界出現龐大資金缺口和領導空窗，世衛將難以應對衛生緊急事件，且將須大幅刪減研究人員員額。（看完整報導）
MLB「神偷」韓德森65歲去世 生涯1406次盜壘紀錄難破
美國職棒盜壘王韓德森（Rickey Henderson）20日因肺炎去世，享年65歲。韓德森在大聯盟完成1406次盜壘，跑回2295分，單季最多有130次盜壘。韓德森不僅上壘後會給對方盜壘壓力，生涯打擊也有297支全壘打，打點1115分，他的81次首局首打席全壘打也是大聯盟第一。（看完整報導）
開箱老照片》「村村有電話」嘉惠山區民眾
1980年12月23日，政府推行「村村有電話」，嘉義縣番路鄉公田村公共電話代辦處及跨越山谷的電纜線陸續設置、啟用，民眾對外通信大為便捷。在還沒有手機的年代，電話普及率是國民生活水準的指標；而沒有電話的村落，遇到緊急事件，需要長途跋涉才能對外聯繫，因此交通部電信總局在民國64年達成231個鄉鎮「鄉鄉有電話」之後，65年啟動「村村有電話」政策，70年完成目標。含離島在內，共7239村受惠，也宣告著全台電話網建置完成。（看完整報導）
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- 早安世界》檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限2024/12/23 07:19
- 2024/12/22 07:14
- 2024/12/21 07:33
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