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川普即將上任 澤倫斯基罕見披露與CIA局長會晤

2024/12/22 10:07
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他與來訪的美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）會面。俄烏戰爭期間兩人曾多次見面，而這次會晤對外公開頗為罕見。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭近3年以來，美國一直是烏國最重要的資金和軍事支援方，華府據報也定期與烏克蘭分享軍事情報，以支持烏克蘭抵禦外侵。

伯恩斯即將卸下中央情報局局長一職，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後將提名新人選。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文說：「伯恩斯最後一次以中央情報局局長身分訪問烏克蘭。」他補充說，他和伯恩斯戰爭期間多次會面，「我很感激他的協助」。

他說：「通常，這類會面並不會對外公布，且我們所有的會面，不論是在烏克蘭、在其他歐洲國家，在美國，還是世界其他地方，都沒有發布正式消息。」

澤倫斯基今天發布一張他與伯恩斯在烏克蘭國徽前握手的照片，雖未透露兩人會面時間，但說是伯恩斯卸下中央情報局局長職務之前的最後一會。

澤倫斯基與伯恩斯這次見面，時機非常關鍵。美國總統當選人川普再1個月就即將宣誓就職。

川普曾說只需要幾個小時就可以終結俄烏戰爭。他這番話引發各界疑慮，憂心基輔恐被迫接受有利於莫斯科的和平條款。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131222

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