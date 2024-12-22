陳其邁專訪1 / 高雄力拚產業轉型 陳其邁：是打沒退路的戰爭

高雄力拚產業轉型 陳其邁：是打沒退路的戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁近年積極推動產業轉型，吸引台積電、輝達等重要科技產業進駐，讓高雄從一個傳統重工業城市轉型到科技城市，中央社特別專訪陳其邁，從今（22）日起連續4天推出，談談他對高雄市的願景以及規畫。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市在市長陳其邁主政下，成功吸引台積電等大廠進駐，高科技產業鏈逐漸成形。陳其邁說，高雄市過去高科技產業發展落後其他縣市，現在要急起直追、彎道超車，「我們是在打沒退路的戰爭」。

高雄市力拚產業轉型，除了北高雄的楠梓產業園區吸引台灣積體電路製造股份有限公司設廠，鴻海宣布與輝達（NVIDIA）在南高雄的亞灣區合作建置先進算力中心，高科技產業鏈逐漸成形。陳其邁政績有目共睹，未來動向也備受矚目。

陳其邁接受中央通訊社專訪表示，自己常開玩笑選了3次市長只做6年，「對我來說，時間是非常嚴苛的考驗」。幫助高雄快速轉型，是目前最重要的工作，「不會考慮以後生涯規劃，能在有限時間內幫高雄留下什麼，這才是市長的責任」。

陳其邁說，例如如何吸引台積電擴大在高雄投資，這都要戰戰兢兢協助台積電解決相關問題，「我常掛在嘴邊的話是，機會是留給準備好的人」，這些話在努力落實過程中，也贏得台積電的認同。

他說，高雄從80年代至今，高科技產業發展落後其他縣市，「我們要急起直追，我們是在打沒有退路的戰爭。如何彎道超車，對高雄來說是最重要的」。

經過4年努力，高雄市今年在遠見、天下、今周刊、財訊雜誌等評比都拿到六都第一。在推動淨零轉型及環境改善等方面，高雄市4年來進步許多，陳其邁說，但還要更努力，對高雄市來說，「進步是一定要，但如何確保領先，這才是重點」。

他也提到，高雄市議會率先通過「淨零城市發展自治條例」，並運用以大帶小的集體作戰模式協助產業轉型，也將減碳等技術應用在高碳排產業鏈，幫助企業面對碳關稅或碳費課徵的嚴峻挑戰。

他並指出，包括高雄市成立淨零學院，也都是為了協助產業面對轉型挑戰，市長更要以身作則，自己目前已經拿到4張國際證照。

陳其邁說，市府跟民間企業一起努力，並扶植中小企業面對這波挑戰，「所以我很多工作要做，沒有時間去思考其他問題」。他更笑說自己已經很少去台北，「當市長後，連忠孝東路走1遍都很困難」，專心市政工作是最重要的事。（編輯：吳協昌）1131222