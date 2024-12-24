民進黨：藍白惡修財劃法 讓城鄉差距更加嚴重

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨今天表示，藍白在缺乏程序正義、缺乏地方政府參與討論情況下，聯手強推財劃法，強行分割中央新台幣3753億元，不僅讓明年度的國防、撥補勞保基金、租金補貼、治安維護等經費無以後繼，也讓地方縣市間的財政落差更加劇烈。

民進黨執政縣市長高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復明天將北上，針對財劃法惡修召開記者會。

民進黨晚間透過官方臉書表示，民進黨政府上任後，持續透過補助地方政府，達到全台均衡發展的目標，但藍白版本的財劃法未考量各縣市的產業差別、人口結構及離島的特殊治理需求，把財政資源高度集中於北部，造成好不容易減少的縣市貧富差距，又將再度拉大。

民進黨說，以高雄市為例，近年高雄的發展有目共睹，不管是演唱會、觀光活動或招商都帶來龐大商機，但在藍白版本的財劃法之下，高雄的財源增幅是全國最低，嚴重影響重大建設、社福與長照支出，無疑是在懲罰高雄，令高雄市民難以接受。

民進黨表示，地方重大工程如捷運及輕軌等，由於所需經費龐大，中央一直以來都會幫忙地方政府負擔部分經費，但藍白版本的財劃法通過後，不只中央的福利政策難以推行外，連地方的建設補助也無力支援，導致地方重大建設嚴重延宕，對地方的未來發展是一大衝擊。

此外，民進黨表示，地方縣市財政增加後人力員額卻沒跟著調整，導致多出來的經費及政策項目，沒有足夠人力去執行，不利地方政府未來運作。

民進黨說，財劃法事關重大，但藍白卻草率修法，不顧縣市差距，只顧政治分贓、掏空台灣，因此南部縣市首長紛紛出來發聲，反對藍白惡修財劃法，讓民進黨政府努力維持的區域平衡功虧一簣。（編輯：林興盟）1131224