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耶誕節前先濕後乾 26日再迎下波冷空氣

2024/12/22 17:41（12/22 17:46 更新）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象署表示，這週以25日（耶誕節）天氣最穩定，25日前水氣由多漸減、各地逐漸回溫；26日起水氣增、冷空氣南下再轉濕冷，影響至29日；預估跨年當天氣溫回升，以多雲到晴為主。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，目前位於太平島南方海面的熱帶性低氣壓，預估未來24小時有機會增強為輕度颱風，若成颱將為颱風帕布，持續朝越南方向移動，對台灣沒有直接影響。

林定宜指出，明天持續受大陸冷氣團影響，今晚至明天上午新北、宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫，苗栗、金門也有局部10度低溫發生機會；預估明天各地氣溫，北部約13至18度、中部13至19度，南部14至20度、東部15至20度。

林定宜表示，明天南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有短暫雨，其他地區則是局部短暫雨；明天至24日上半天，若溫度、水氣能配合，3000公尺以上高山不排除有機會降雪，也可能有結冰或霧淞。

林定宜說，24日大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，新竹以南及東南部地區為零星短暫雨；25日各地回溫，加上水氣減少，各地轉為多雲到晴，也是這週天氣相對穩定的一天。

林定宜提到，26日起下一波冷空氣增強，27至29日受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚偏冷；27日起水氣再增，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，目前預估30日至明年元旦，氣溫會緩慢回升，各地大多為多雲到晴，但實際天氣還需持續觀察。

林定宜提醒，明天桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風；恆春半島及東半部可能有長浪；另外，25日及26日清晨苗栗至高雄地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1131222

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