MLB「神偷」韓德森65歲去世 生涯1406次盜壘紀錄難破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國職棒盜壘王韓德森（Rickey Henderson）20日因肺炎去世，享年65歲。韓德森在大聯盟完成1406次盜壘，跑回2295分，單季最多有130次盜壘，這些都是極難打破的職棒紀錄。

綜合路透社與法新社報導，有「神偷」之稱的韓德森在大聯盟（MLB）效力25個球季，曾10次入選全明星，他有3季盜壘次數超過100，包括1982年單季130次盜壘的歷史紀錄。他生涯1406次盜壘也超越布羅克（Lou Brock）938次的紀錄。

韓德森不僅上壘後會給對方盜壘壓力，生涯打擊也有297支全壘打，打點1115分，他的81次首局首打席全壘打也是大聯盟第一。

韓德森出生於加州奧克蘭（Oakland），1976年當地的奧克蘭運動家以第4輪選中。他1979年首次在大聯盟亮相，隨後於1980年首次入選全明星。

韓德森在1995年球季前被交易至紐約洋基，後來於1989年重返運動家，生涯曾效命聖地牙哥教士、紐約大都會、西雅圖水手、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、安那罕天使與洛杉磯道奇。

韓德森曾兩度拿下世界大賽冠軍，分別是1989年在運動家以及1993年在藍鳥，並於2009年入選棒球名人堂。他還曾經拿下1989年美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）最有價值球員與1981年的金手套獎。他原本將於耶誕節滿66歲。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131222

韓德森2009年入選棒球名人堂時上台發表演說。（路透社）