世界大賽首支再見滿貫砲 Freeman紀念球5112萬落槌

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇好手弗利曼（Freddie Freeman）今年世界大賽第1戰擊出再見滿貫砲寫下紀錄，這顆紀念球本週末在拍賣會以156萬美元（約新台幣5112萬元）落槌。

根據路透社報導，SCP拍賣公司（SCP Auctions）沒有透露這顆球的買家，弗利曼是在世界大賽第1戰於主場對上紐約洋基時，於第10局2人出局後擊出滿壘全壘打，協助道奇以6比3獲勝。

弗利曼在世界大賽前4戰皆轟出全壘打，全隊最後也在第5戰拿下冠軍，弗利曼榮獲世界大賽最有價值球員。

SCP拍賣公司表示，這次拍賣於12月4日開始，14日晚間結束，總共出價22次。

SCP拍賣公司總裁柯勒（David Kohler）在一份聲明中表示：「我們非常榮幸能經手世界大賽史上最重要的文物之一，其歷史可以追溯到1903年。」

這顆球的拍賣價是歷年最高之一，弗利曼隊友大谷翔平今年50盜50轟的紀念球在10月是以439.2萬美元（約新台幣1.41億）價格成交。

弗利曼這支世界大賽史上唯一的再見滿貫轟，當時球越過道奇球場右外野全壘打牆，落在10歲的魯德曼（Zachary Ruderman）腳下，後者將球踢給他的父親尼可（Nico）。

住在洛杉磯的魯德曼以為他當天稍早離開學校是去摘牙套，但他的父母給了他世界大賽第1戰的門票，讓他大吃一驚。

魯德曼家人在一份聲明中表示：「我們家人希望這顆球能在道奇球場展出，這樣道奇與所有棒球迷都可見證洛杉磯一段非常特殊的歷史。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131217