桃園市迎接2025年 機場捷運跨年41小時不打烊

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市政府今年在高鐵桃園站前廣場舉辦跨年晚會，五月天今年也到樂天桃園棒球場舉辦6場演唱會，為紓解跨年人潮，桃捷表示，機捷普通車將從12月31日早上6時起營運41小時不打烊。

桃園大眾捷運公司今天表示，桃園市政府12月31日將在高鐵桃園站前廣場舉辦「2025燈燈燈燈 桃園跨年晚會」，桃捷公司跨年期間將延長營運時間，從2024年12月31日早上6時至2025年1月1日晚間11時，普通車連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行，並備妥加班車及人潮管制措施。

桃捷公司說，由於樂團五月天今年也重返樂天桃園棒球場，在2024年的12月28日、29日、31日、2025年的1月1日、4日及5日舉辦6場演唱會，歌迷可搭乘捷運至A19桃園體育園區站再步行前往演唱會場地，演唱會期間普通車將延後收班，並根據人潮狀況機動加開列車班次。

桃捷公司提醒民眾，因應演唱會散場作業，當日全線自行車進站時間為上午10時至下午4時，4時後則不開放，方便場地疏散及人潮管控安全，而A19站的YouBike在晚間7時至11時暫停營運。另外也建議歌迷善用電子票證，提前確認票卡餘額充足或預先購買回程車票，以縮短排隊等候時間，讓進出站更順暢。

桃捷公司表示，今年更攜手五月天所屬相信音樂公司，免費贈送演唱會限量雷射貼紙，在每場演唱會開始前2.5小時於A19站發放，一般場次下午4時開始，跨年場次於晚間6時45分開始，每場限量4000張送完為止。

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此外，桃捷公司於6場演唱會期間，也在A19站設置收費的行李寄存服務，一般場次為中午12時30分至凌晨零時，跨年場次為下午2時至隔日凌晨1時30分，方便歌迷免去行李保管之苦。

桃捷公司說，五月天演唱會非跨年場末班車，從A19站北上往A1台北車站為晚間11時46分，南下往A22老街溪則是凌晨零時18分，相關資訊依車站公布發車時間為主，鼓勵參加跨年晚會及五月天演唱會民眾，可從A1台北車站、A2三重站及A3新北產業園區站轉乘北捷或新北捷，在活動結束後快速安全返家。（編輯：林恕暉）1131224