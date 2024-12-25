新北國中生命案週年 國教盟籲設家庭政策委員會

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（中央社記者陳至中台北25日電）新北國中生命案滿週年，國教行動聯盟今天表示，相關政策檢討停滯不前，應借鏡北歐和日本，設立行政院人口暨家庭政策委員會、國家家庭政策研究院，整合資源推動結構性改革。

新北市某國中學生於民國112年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，事件引發社會關注。國教盟後續召開多次記者會，呼籲政府檢討中介教育、高風險家庭支持功能等政策，避免再發生憾事。

國教盟在命案滿週年的今天，再度發出新聞稿，呼籲「別再讓家庭在聖誕節少一人」。國教盟認為家庭教育目前經費不足、主管單位位階過低，且政府部門跨單位協調不足，導致改革停滯。

國教盟建議行政院仿照性別平等會，設置「人口暨家庭政策委員會」，統籌家庭政策預算，消除跨部會的分散與重疊，確保政策方向一致。並設立國家家庭政策研究院，以實證研究為基礎，為政策規劃提供數據支持。

國教盟強調，支持家庭發揮功能，才能為每個孩子創造更安全的成長環境，改革已刻不容緩。（編輯：張雅淨）1131225