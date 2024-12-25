衛福部推虛擬實境助社工 立委凍結100萬促提成效

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）立法院衛環委員會今天審議衛福利部預算，多名立委提到，衛福部未說清楚XR模擬實境、風險預警模型對社工實際成效，決議凍結新台幣100萬元，待衛福部向立院說明才能解凍。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國114年度中央政府總預算案有關衛生福利部主管公務預算部分，民主進步黨籍立法委員劉建國等人提案，衛福部114年預算「社會福利及統計應用計劃」與其他社工及社區發展業務相關預算合併凍結100萬元。

劉建國說，衛福部辦理社會工作人員智慧決策行動平台計畫及社會福利資源整合系統智慧料型計畫相關工作，主打「XR模擬實境」、「風險預警模型」等5大功能，同時後續要增加XR設備。

劉建國指出，然而整個「XR模擬實境」對社工人員到底有何實際成效，包括目前使用率，還有當「風險預警模型」評估為高風險時，社工請求警員陪同的次數是否有增加，或者依然單槍匹馬上陣，衛福部應說明清楚。

王正旭提到，依衛福部統計，2023年各縣市政府社會工作人員遭受執業風險統計，2023年在職社工計6281人，其中有533人次曾遇安全危害，當中以口頭辱罵304人次最多、占57%；遭受感脅175人次、占32.8%；肢體暴力30人次、占5.6%；其他類24人次、占4.5%。

王正旭說，社工工作危害事件整體占比雖然較前幾年有所下降，2023年為8.5%，社會新聞仍不時出現社工因執行業務遭受相關風險危害，恐影響基層社工工作熱忱及人才留任，衛福部應進一步提出降低社工遭受威脅、肢體暴力的改善計畫。

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衛福部社會救助及社工司長蘇昭如在中場休息時間接受媒體聯訪說明，「社會工作人員智慧決策行動平台」App在今年4月啟用，其中XR部分共8支影片，社工可在虛擬實境中，訓練不同情境下的敏感度與即時應變能力，這不是看完影片就沒事，會由老師或督導帶領討論，未來將推廣到大學相關科系使用。

至於風險預警模型，蘇昭如表示，社工訪視前可先輸入案家資料，評估風險高低並預先準備，依案情不同，不見得一定是請警察陪同，也可能是督導或其他人員，另外，今年底將完成知識資料庫建置，輸入資料就會跳出適合的社福資源；警察陪同次數等數據有待統計。（編輯：管中維）1131225