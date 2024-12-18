立委質疑彈性育嬰試辦計畫成效差 提案減列預算

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）勞動部5月起試辦彈性育嬰假，年底將試辦結束，多名立委今天質疑試辦計畫成效差提案要減列及凍結預算，勞動部長洪申翰則允諾會積極檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查審查勞動部主管公務預算及財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。

台灣邁入少子化社會，職場是否友善是雙薪無後援家庭願意生養子女的關鍵，勞動部5月推動試辦彈性育嬰假，邀請公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，讓雇主以不少於5日或7日為原則給勞工申請彈性育嬰並觀察執行狀況，試辦日期至今年底止。

根據勞動部統計，共有89家公私單位提出申請，但媒體報導，試辦計畫期中報告顯示，有7成6的單位申請掛零，多名立委今天抨擊試辦計畫成效差，更直言是註定失敗的計畫，要求勞動部檢討。

民進黨立委劉建國提案指出，試辦計畫沒有提供誘因或強制要求雇主執行，恐讓立意良善的政策流於形式，要求減列及凍結各新台幣100萬元預算，後續也詢問勞動部期中報告後是否有增加試辦人數。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛回應，後續有再增加1、2家單位有再來申請，預計明年初邀請試辦單位來開會，就試辦計畫遇到的困難開會討論、提出檢討。

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民進黨立委林淑芬直言，「這是一個註定失敗的試辦計畫」，許多被找來參加試辦單位的多是採取輪三班制的國營事業單位，要三班制一次請5天彈性育嬰然後找替代人力非常困難，勞動部不願意聽取民間團體意見，一意孤行當然會失敗，也質疑勞動部是故意做一個失敗的計畫來告訴外界彈性育嬰不可行。

洪申翰則表示，「我自己對這試辦計畫的數據也不滿意」，勢必須要徹底檢討，包含當初設定試辦計畫的框架等，後續會請業務單位更靈活來處理這個議題。（編輯：李亨山）1131218