就業安定基金挪用爭議 立委決議基金預算擇期再審

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）勞動部公務員霸凌輕生案衍生就安基金挪用疑慮，立院今天審查勞動部預算，藍綠立委一開始就為是否審查爭論不休，最後決議基金預算擇期再審，今天只審主管公務預算。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排定審查審查勞動部主管公務、基金預算以及財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案；但還沒開始審查，國民黨立委廖偉翔就進行程序發言，主張不應審查勞動部預算。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議，引發外界關注就安基金使用用途，審計部審計長陳瑞敏昨天也說，派員查核勞動部就安基金使用狀況，初步發現未符合基金用途的有將近新台幣5000多萬元，會幫忙收回，採購異常的會移送檢調，未盡職責的會移送監察院。

廖偉翔表示，陳瑞敏說就安基金還有5000多萬未符合用途，立法院不應審查勞動部預算，否則可能成為濫用公帑的共犯，且如果審了就是替勞動部背書，勞動部應該先處理挪用爭議，處理完再來審查；國民黨立委蘇清泉也認為，既然審計部報告還沒出來，就先不要審就安基金預算。

勞動部長洪申翰則回應，目前跟審計部了解，關於5000多萬的細節還沒有正式報告，每一項狀態可能在審計部內部認定也可能不一樣，勞動部希望可以拿到正式報告，拿到之後該怎麼處置就會怎麼處置。

洪申翰也強調，「關於就安基金我們不會迴避問題」，現在也正在檢討使用機制等，只要正式報告一出來就會跟審計部做相關討論，有不當地方會做後續檢討跟依法處置。

民進黨立委林月琴持反對意見指出，就安基金的爭議確實必須正視，但今天是審查明年預算，還是應該朝議事程序來走。

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民進黨立委黃秀芳也發言，今天是審查明年預算，如果立委有意見都有權利可以保留或凍結，應該讓程序正常走下去，不應該去影響明年預算，有預算可以凍結或刪減，不應該不審。

最後，經過雙方討論決議今天只審查勞動部主管公務預算以及財團法人職業災害預防及重建中心預算書案，基金預算則擇期再審。（編輯：陳清芳）1131218