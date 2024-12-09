藍委指身障者繳就業安定費不合理 洪申翰允研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）國民黨籍立委廖偉翔今天質詢，身障者自聘移工看護還要繳就業安定費不合理，呼籲擴大免繳。勞動部長洪申翰回應，估計需3個月時間研議，思考如何降低外籍看護工雇主的負擔。

就安基金近來不論是使用內容、缺乏外力監督的爭議不斷，廖偉翔指出，目前除了中低收入戶免繳，一般家庭雇主每月要繳就業安定費新台幣2000元，但是身障者自聘移工看護還要繳，「合理嗎？」，已被身心障礙者團體認為這是障礙稅。

洪申翰表示，他認為外籍看護工的就業安定費是否有擴大免繳的空間，有開放討論及檢討的空間。

廖偉翔質疑，勞動部前部長何佩珊也說要討論，但不了了之，要求修正子法或用行政函釋做調整或免除繳費。洪申翰說，修法影響的幅度及範圍並不小。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖偉翔要求儘速啟動研議，告知所需時間。洪申翰回應，「3個月好嗎？」「我們確實在思考怎麼降低外籍看護工雇主的負擔」。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部長列席報告業務概況並備質詢，以及審查中華民國114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算（公務及基金預算）、勞動部函送財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。（編輯：管中維）1131209