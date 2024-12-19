勞動部基金預算遭擱置 洪申翰：盡力溝通盼排審

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞動部就安基金挪用爭議不斷，立委昨天決議待爭議釐清前，不審查勞動部所有基金預算，勞動部長洪申翰今天說，許多勞工就業仰賴就安基金財務，會盡力跟立委溝通盼排審。

立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查勞動部主管公務預算、財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案，昨天審查開始前，國民黨立委廖偉翔就進行程序發言，主張就安基金爭議釐清前，不應審查勞動部預算，最後經討論溝通決定只審查勞動部主管公務預算。

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對於勞動部所有基金預算遭立委擱置、暫不審，洪申翰今天接受媒體聯訪時指出，關於就安基金爭議，勞動部或者是發展署該檢討的都會檢討，也會盡力爭取立委支持。

洪申翰表示，就安基金還是許多勞工包含中高齡勞工、身心障礙勞工等就業時重要支持，也有很多職業訓練是很依賴就安基金財務幫忙，希望能盡力維持就服站、訓練場的日常運作所需，所以還是會盡力跟立委溝通。（編輯：謝雅竹）1131219