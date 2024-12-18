國際移工日 勞團籲暫停鐘點移工試辦方案

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）今天是國際移工日，多個移工團體到勞動部前要求暫停鐘點移工試辦方案，也主張就業安定基金是跨國勞動力被政策廉價出賣而來，要求勞動部應定期公布就安基金支出委員名單。

12月18日為國際移工日，台灣國際勞工協會、桃園市家庭看護工職業工會、台灣明愛會及婦女新知基金會等團體今天到勞動部前召開記者會提出四項訴求，也向勞動部長洪申翰喊話，盼進行各項研議時能採納建議。

針對近日就業安定費挪用爭議，台灣國際勞工協會表示，就業安定基金是跨國勞動力被政策廉價出賣而來，對所有移工、對大部分家庭看護移工雇主來說更是一筆血汗錢，其花費、用途、同意各項支出的委員名單等資訊，勞動部都有責任以友善查閱者的方式定期公佈，讓人民公評，以補管理委員會及立院監督的不足。

台灣國際勞工協會也說，政府長照服務提供的不足與不便，使得很多家庭不得不聘僱廉價的看護移工，但政府應擔起照顧責任，讓服務提供者與需求者都能得到「照顧正義」，這不但是移工團體，也是婦女團體、家務移工工會等共同、長期的訴求。

台灣國際勞工協會呼籲，勞動部應暫停「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，立即召開與衛福部的跨部會會議，邀請移工工會或團體、服務使用者團體及婦女團體等代表，共同修正「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓這個試辦計畫真正成為面向長照及看護移工政策修繕的嘗試，別讓這個試辦計畫繼續流於政黨惡鬥下，花錢買票用的祭品。

對於失聯移工議題，台灣國際勞工協會也建議，讓移工自由轉換雇主，並由政府提供實質求職管道，才是解決逃逸的正本清源之道，並廢除藍領移工工作年限，才能有效留才搶人。

勞動部則回應，就業安定基金管理會委員名單及各次會議紀錄都已公布於勞動力發展署署官網中供各界參閱，另外針對「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也多次邀集衛福部與相關利益團體進行社會對話，後續將持續與衛福部討論滾動調整。

勞動部也說，就服法規定，移工因不可歸責事由，經勞動部核准可以轉換雇主或工作，又為增加移工轉換自由度，移工與雇主雙方合意解約也可向勞動部申請合意轉換，且移工如果聘僱許可屆滿，可由新雇主接續聘僱。

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勞動部說，勞團曾表示一再延長移工年限，只是擴大使用廉價移工、將缺工問題延後處理，不符國際趨勢，應給予機會銜接移民制度，因此為留用資深移工，已經推動「移工留才久用方案」。

洪申翰今天在立法院針對移工團體抗議時也表示，關於多元陪伴照顧計畫，勞動部願意跟衛福部來做跨部會合作，看如何透過勞動力管理可能性以及新的做法，能夠讓國人照顧需求能更好、更有效來滿足，目前也已經跟衛福部表達。（編輯：李淑華）1131218