中鋼運通勞資爭議和解 工會取消罷工陳抗

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）中鋼運通公司與勞工爆發勞資爭議，勞動部今天說，勞資雙方已達成共識並簽署協約，中運同意恢復勞保投保及針對復保訴訟案不再上訴等，而工會則將取消罷工及陳抗行動。

中鋼運通企業工會不滿公司7月起中斷台灣船員勞健保，且不肯再派任在岸的台灣船員上船工作，8月16日至8月30日依「勞資爭議處理法」舉行罷工投票並合法取得罷工權，期間也多次對外陳抗，引發社會關注。

勞動部今天發布新聞稿指出，為解決勞資雙方爭議，勞動部長洪申翰12日中午及晚間分別邀請經濟部、中鋼公司、中運公司及工會代表溝通，釐清雙方訴求、疑慮及充分討論可能方案，都獲雙方善意回應。

勞動部表示，今天勞資雙方終於達成共識並簽下協議，包含中運公司同意日後船員出缺時徵詢並優先僱用本國籍船員，工會可以媒合推薦，也同意恢復7月2日前船員勞保投保，中鋼公司也將主動邀集中運公司及工會定期召開溝通會議，而中運也同意針對復保訴訟案不再上訴；中運工會則允諾將取消後續罷工及原訂於12月31日的陳抗。

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勞動部也說，中運公司為落實本國人就業機會優先的精神，也承諾將逐年降低僱用中國船員的人數至零，將對於台灣船員工作機會有更多保障。

勞動部指出，這次中鋼運通勞資雙方能透過協商溝通達成共識，解決爭議，除有賴勞資雙方基於維護勞資和諧的善意外，也要感謝經濟部及中鋼公司的大力協助促成，期許勞資雙方後續仍秉持誠信協商原則，透過定期溝通對話，為公司員工權益及永續發展共同努力創造雙贏。 （編輯：龍柏安）1131217