服務業盼開放移工 洪申翰：先整體勞動力政策評估

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）服務業缺工頻傳，全國商業總會日前指將開放服務業移工。勞動部長洪申翰今天重申，勞動部將從保障勞工權益的角度，進行整體勞動力政策性評估，將各面向優缺點有邏輯地呈現。

全國商業總會日前與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

洪申翰日前對此表示，沒有允諾這件事，但會針對整體勞動力提政策評估。他今天接受媒體聯訪時重申將進行政策性評估，直言也許不同的部會有不同評估的面向，但從勞動部的角度，重點是勞工的權益怎麼樣能夠被保障、守住。

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洪申翰說，旅宿業等服務業主張開放移工，社會有這樣的聲音就必須去看待，但一個政策有好、壞各面向，勞動部會把這些優點及缺點清楚、有邏輯的數據呈現，也可提供未來規劃政策時的評估。

洪申翰強調，「這不只是移工而已」，行政院也說這是一個整體的勞動力的情境評估，後續也會思考這些相關人力的缺口是不是能夠與正在討論的中高齡就業如何更優先去結合，也包括促進婦女勞參率問題，怎麼樣去解決，所以會是一個整體的情境。（編輯：管中維）1131217