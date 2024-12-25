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勞保基金逾兆元 初估精算報告破產年限再往後延

2024/12/25 16:42
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞工保險基金半年多來維持兆元水位，最新勞保財務精算報告預計明年初出爐，勞動部長洪申翰今天表示，初步數據來看，原本勞保基金警戒破產年限約在2028年，估計可再延後幾年。

勞動部每3年精算並提出勞保財務精算報告，根據民國110年報告顯示，勞保基金累積餘額出現負值年度為從原本2026年延後至2028年，今年6月中旬，基金水位首度破兆元。

洪申翰今天接受YahooTV「齊有此理」專訪時，針對主持人詢問勞保財務問題時指出，針對勞保財務問題，政府態度很清楚「一定會負最後給付責任」，而近年靠撥補、勞保基金投資效益等，持續維持勞保基金水位。

官方統計，行政院撥補勞保基金，從109年200億元、110年220億元、111年300億元，112年450億元、113年1200億元、114年擬再撥補1200億元，加上疫後特別預算分3年撥補的300億元，政府撥補金額高達3870億元。

勞動部勞動基金運用局統計顯示，截至10月，勞保基金投資效益佳，勞保基金運用規模達1兆956億元，收益率為16.64%。

不過，洪申翰強調，「破兆不代表我們就很樂觀」，而是這幾個方法在維持基金水位是有效的，但確實未來隨著人口結構的惡化，基金財務還是必須關注。

洪申翰說，不論是前幾任部長、還是前幾任行政院長，執政團隊態度很清楚，「我們會把這個基金的永續責任扛起來」，撥補只是其中一個方法。

洪申翰也說，以目前初步數據顯示，原本警戒年限在2027、2028年，看起來還可以再延後幾年。

對於是否勞保改革，洪申翰也認為，勞保改革方法不外乎給付下降、費率提升等，這些對勞工權益影響蠻大，現在整體政策評估都會比較謹慎，所以不太考慮會走這樣的方式，仍以努力賺錢、增加撥補為原則。（編輯：陳清芳 ）1131225

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