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「永婕同心」IP計畫 賈永婕：可能變台北101伴手禮

2024/12/25 17:44
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（中央社記者曾智怡台北25日電）台北101董事長賈永婕今天表示，規劃打造「永婕同心」IP商品，未來可能出現在觀景台變成伴手禮。她也透露，明天台北101官方YouTube頻道將發布跨年煙火音檔，讓全台民眾能在家裡或任何地方看煙火時搭配音樂。

賈永婕日前在立法院財政委員會透露，規劃讓「永婕同心」變成IP。她今天出席耶誕點燈與觀景台夢想高飛特展活動證實此事並表示，「這個句子本身是美好句子」，要變成IP，重點在於設計漂亮，讓大家喜歡，101就能賺錢，以後有可能出現在觀景台變成周邊商品、伴手禮。

至於預計何時推出，她說，尚未有確切計畫。

台北101目前在觀景台舉辦夢想高飛特展，展出美國職棒球星大谷翔平破紀錄的50/50（單季50支全壘打、50次盜壘）紀念球。賈永婕表示，特展讓世界看到台灣，觀景台的日本觀光客人數成長86%，每一天人流也成長3成，成效可見一斑。

她也感謝丈夫默默付出，在她不知情的情況下，上網競標大谷翔平球衣、簽名球等，豐富展覽，「最貴的那顆球就已經超過7位數」；她也透露，接下來還會陸續新增展品。

被問及如何看待近期負面聲量，她說，盼替101注入更多元、豐富、不一樣的想法，若商品熱賣則成功，若商品滯銷，代表行銷案失敗，會面對並接受。

賈永婕日前在個人粉絲團搶先預告台北101跨年煙火，引發立委關切。她表示，煙火是開心的事，不是要宣導嚴肅的事，最希望的是能擴大聲量、流量，讓人潮都聚集到信義區。被問及未來台北101各項宣傳策略，她說，若對101是好的，就會維持自己的發言步調。

她也透露，明天台北101官方YouTube頻道將發布煙火音檔，讓無法在現場或透過轉播觀賞煙火的民眾，能趁這幾天先下載音檔，施放煙火當下，便能在家裡或任何地方看煙火、配音樂。

此外，賈永婕提到昨天和今天開放全民聖誕點燈，自爆丈夫今天晚上又要點燈，且她是從後台才看到驚喜，這次是呈現3個小孩的名字、共6個字，再畫上1個愛心。（編輯：楊蘭軒）1131225

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