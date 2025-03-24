台北101進軍台中 攜國壽打造潮流商場118年完工

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台北101與國泰人壽今天簽署商場合作契約，宣布進軍台中打造「置地廣場 台中」。台北101董事長賈永婕表示，台北101投資額約新台幣45億元，商場定位年輕潮流，預計118年完工。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域。

賈永婕表示，這項合作案過去擱置許久，直到她上任一個月左右，因體認到台北101的團隊強大且專業，主動提議應複製台北101的經營模式到其他城市；去年11月重啟此案，並獲得董事會支持，期待透過此次合作，為台中打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標。

她指出，台北101投資金額估45億元，預計118年完工開幕後，可於7年後達成損益兩平；該案合約的租賃時間共20年。

賈永婕表示，台中人口持續增加是一大利基，台中全新商場將與台北101有所區隔，著墨打造屬於YZ世代的商場，偏向潮流、年輕，與台北101頂級奢華等偏高端策略不同；未來也不排除前往南部案場設點，但尚未有具體選址規劃。

台北101總經理朱麗文指出，台中新商場地理位置佳，附近百貨公司業績強勁，因此會做出差異化，商場將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。

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國泰人壽總經理劉上旗強調，國泰人壽始終關注城市發展與永續經營，很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級。台北101表示，這次合作不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。

台北101於113年再創營運佳績，商場營業額突破230億元，穩居北台灣第一，觀景台來客數約150萬人次，稅後淨利達25.67億元，每股盈餘1.75元，獲利表現同步刷新歷史紀錄。（編輯：張良知）1140324

台北101與國泰人壽24日簽署商場合作契約，宣布進軍台中打造「置地廣場 台中」。國泰人壽總經理劉上旗（右）、台北101董事長賈永婕（中）、總經理朱麗文（左）出席簽約儀式，並接受媒體訪問。中央社記者裴禛攝 114年3月24日