台北101大股東伊藤忠傳釋股 賈永婕：不影響經營

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）近期傳出台北101大股東伊藤忠有意釋股，並將有新資入股。台北101董事長賈永婕表示，新股東一定是經審核後「很好的股東」，因此不會影響台北101經營；她也透露，明年首季台北101包含觀景台在內都將有非常大的變化。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就台北金融大樓股份有限公司（台北101）營運成效等進行專題報告，民進黨立委郭國文質詢時關切，台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資。

賈永婕回應，她知道伊藤忠有打算出脫持股，但目前不太知道確切動向，並透露她上週快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。

媒體報導伊藤忠洽商的特定人是中信金，賈永婕下午出席台東縣政府舉辦台東鳳梨釋迦推廣記者會，被問及此事僅表示，「不是我說的」；媒體追問釋股對象背景、企業類別，她說，因涉及公司內部機密，不能透露。

談及快閃日本談股權，賈永婕表示，那是她與伊藤忠日本會長的內部會議；至於釋股何時完成，她回答，「時間點非我們能掌控」。

被問及新股東加入對台北101影響，她則強調，這一定是經大家審核之後「很好的股東」，因此不會有任何影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北101今年營運持續受惠於入境觀光客人數成長，以及擴大年輕客群，精品珠寶銷售營收大幅成長，帶動營收、獲利穩定成長，預計全年營收可望突破新台幣60億元。賈永婕表示，此將為創新高表現，至於明年，雖不可能為雙位數成長，但一定是正成長。

此外，賈永婕日前透露，明年第1季她將有重大消息發布，讓台北101有更大的轉變。她今天說，這項改變是「前所未有」，觀景台也會有「非常大的變化」。（編輯：楊蘭軒）1131223