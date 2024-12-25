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社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
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勞動部政務次長 文大教授李健鴻接任

2024/12/25 19:02
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部長何佩珊因勞發署北分署公務員輕生案請辭獲准後，2名政務次長人選懸缺至今，總統令今天公布，其中1名次長由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻接任。

勞動部勞發署北分署公務員11月初輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部第1次公布行政調查報告時遭質疑懲處過輕，何佩珊為此請辭獲准，2名政務次長包含許傳盛、黃玲娜也卸任，而勞動部長則由洪申翰於11月25日接任。

總統府今天公布總統令，任命李健鴻為勞動部政務次長。

李健鴻告訴中央社記者，他一直以來都關注失業及弱勢勞工議題，包含如何協助其就業、復職、重建等，未來雖然轉換跑道，但還是希望能持續關注這類型勞工，實際任務會依照部內協助安排。

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李健鴻為資深勞動學者，專長為就業安全政策、就業保險、數位化與勞動轉型、勞動政策與國際經濟整合、非典型勞動政策、薪資政策、勞動市場分析等。

李健鴻也在政府機關擔任多個顧問、諮詢委員，包含行政院經濟發展委員會顧問會議顧問、勞動部就安基金管理委員、農業部勞動力管理小組審議委員、勞動部勞工保險監理會委員、勞動部跨國勞動力諮詢小組委員等。（編輯：管中維）1131225

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