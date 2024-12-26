桃園首間全客語幼兒園成立 范佐銘盼客語永續傳承

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）客委會副主委范佐銘今天出席「全客語幼兒園暨全國客家日記者會」表示，全客語幼兒園展現客語向下扎根重要性，感謝非客家族群家長願讓孩子接觸客語文化，盼讓客語永續傳承。

客家委員會副主委范佐銘致詞表示，新學屋幼兒園是桃園市首間、全國第8間全客語幼兒園，先前已有7間全客語幼兒園分布在新竹、苗栗、高雄、屏東等地，展現客語向下扎根重要性。

范佐銘感謝非客家族群家長，願意讓孩子接觸客語文化，期待未來能在更多客庄成立全客語幼兒園，也期盼透過中央與地方共同推動，吸引更多家長支持客語教育，讓客語永續傳承。

桃園市長張善政指出，新屋區是桃園客家人口比例最高的行政區，高達9成居民為客家族群，市府攜手客委會在新屋區推動成立桃園市首間全客語幼兒園，後續將持續推動客語教育，期待更多全客語幼兒園能陸續設立。

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張善政說，桃園多年來致力推動沉浸式客語教學，在「1228全國客家日」前夕，新學屋幼兒園得到客委會核定成為桃園首間全客語幼兒園，這份認證更顯意義非凡，堪稱是桃園市最佳的客家日禮物。

客家事務局表示，今年配合客委會首度辦理的「客語家庭計畫」，現已招募超過2000組家庭。這次再獲客委會核定首間全客語幼兒園，希望能透過校園教育推廣將客語向下扎根，讓小朋友能沉浸在客語學習環境中，逐步將客語互動拓展至更多學校、家庭與社會，實現客語永續傳承願景。（編輯：方沛清）1131226