客家歌謠交流觀摩賽630團傳唱 人數逾1.2萬歷年新高

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣22日電）客家委員會主辦「2024客家歌謠交流觀摩賽」，今天下午在苗栗縣舉行；客委會副主委范佐銘說，今年共630團參賽，人數逾1萬2500人創歷年新高，盼透過傳唱客家歌謠讓更多人認識客家語言與文化。

客委會發布新聞稿表示，「2024客家歌謠交流觀摩賽」已邁入第6年，今天在苗栗縣舉行的是「一般組中區暨進階組賽事及頒獎典禮」。

范佐銘致詞表示，「客家歌謠交流觀摩賽」參賽團隊年年突破紀錄，今年有多達630團、共1萬2500餘人參賽，人數創新高，最小年齡4歲、最高年齡逾80歲，許多參賽者不是客家人，盼透過客家歌謠持續傳唱，讓更多人認識客家語言文化。

客委會表示，此次活動自11月起在北、中、南、東4區舉行客家歌謠觀摩賽，最後一場賽事包括由各區歷年2次以上獲得特優或優等團隊參加的「進階組」，最終由「新竹縣原客混聲合唱團」榮獲第1名。

另外，還有一般組中區比賽，客委會指出，歷經3天賽事，最終由「苗栗縣公館鄉中義社區發展協會」脫穎而出，榮獲特優獎殊榮。（編輯：陳仁華）1131222