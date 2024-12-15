客家歌謠北區賽中央大學登場 274隊參與逾往年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）客家委員會主辦2024客家歌謠交流觀摩賽，13日到15日在中央大學進行北區賽事及頒獎典禮，客家委員會副主任委員范佐銘今天指出，北區這次共有274隊參與，數量超越往年。

范佐銘傍晚前往中央大學出席2024客家歌謠交流觀摩賽－北區賽事及頒獎典禮，他接受媒體聯訪時表示，客委會每年舉辦客家歌謠交流觀摩賽，主要是希望喜歡唱客家歌謠的朋友們，能有1個機會及平台觀摩交流。

他指出，這場活動舉辦到今年已進入第6年，每年有越來越多參與隊伍，不只是客家鄉親，還有很多其他不同族群的朋友都喜歡傳唱客家歌謠，所以每年客委會都會固定辦理比賽，今年全國共有630隊報名參與，已突破去年500多隊的數量，北區這次共有274隊也超越往年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范佐銘表示，評審老師們都覺得參賽隊伍不但多元，唱歌也逐年提升，這次活動的主題是「唱Do心花開」，因為唱歌是很快樂的一件事情，更期待除了正式交流、觀摩、傳唱之外，民眾回到家裡，平時就可傳唱客家歌，在過程中就會了解到歌詞、歌曲的意涵。

他指出，客委會期望透過活動，讓大家能認識客家文化內涵，也期待喜歡客家歌謠的朋友繼續支持，未來讓更多的人認識客家文化，不管是會唱客家歌的、能講幾句客家話或本來就是客家的朋友，平時就多講些客家話與大家一起分享。（編輯：戴光育）1131215