私大學費減免、博士生獎學金 有助改善大專招生

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部今天公布113學年度大學註冊率，低於6成校數大幅減少，招生掛零的碩博班也有減少。教育部和學界分析，今年上路的私大學費減免、博士生獎學金政策，確實有發揮效果。

「大專校院校務資訊公開平台」今天更新統計數據，113學年度有9校全校註冊率低於被外界視為「淹水線」的6成，少於112學年度的19所；公立大學有28個碩博班招生掛零，也較去年的36個減少。

教育部高教司長廖高賢表示，今年2月推動的私立大專校院學雜費減免政策，每學期減免新台幣1.75萬元（每學年3.5萬元），讓公私立大學學費更為接近。在實務上，確實有大學反映政策推動後，更不害怕與國立大學競爭招生；學生也更能依照自身興趣選擇校系，不用為了個人財務問題放棄私校。

針對碩博班的招生，廖高賢表示，近年產業人才需求大增，提供的薪資待遇也比較好，吸走了許多原本要讀碩博班的學生。教育部和國科會透過博士班獎學金制度，減緩學生的財務壓力，同時也考量部分博士班要念5、6年以上，會再想辦法爭取外界經費的支持，給予更完整的配套措施。

陽明交通大學教務長陳永昇觀察發現，台大、清大等校今年博士班招生都有進步，以陽明交大為例，註冊人數就較去年增加將近80人。

陽明交大客家文化學院博士班（日間部）註冊率今年掛零，陳永昇解釋，該博士班只招2個人，去年滿招，今年有1名學生報名，但經甄選後認為程度還不夠好，就沒有錄取。

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台灣大學也有碩博班掛零，校方解釋，社會系博士班有2人報名，但未獲錄取。至於綠色永續材料與精密元件博士學位學程，因負責系所教學研究方向改變，已展開停招程序。

台師大也解釋，公民教育與活動領導學系學生事務碩士在職專班掛零，是因採隔年招生，今年停招。地球科學系博士班招收2個名額，但因2名錄取者另有其他發展，本學期就沒有註冊。（編輯：陳政偉）1131227