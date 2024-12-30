印尼親王贈劍感謝虎科大 直呼「台灣是我第二故鄉」

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）印尼親王、梭羅王室宮廷藝術文化總監孫德裘（K.R.A.TEJO BAGUS SUNARYO）應虎尾科技大學之邀，今天到訪雲林，除關懷在虎科大就讀的印尼生外，也會進行跨文化與農業科技交流，直呼「台灣是我第二個故鄉」。

虎尾科技大學今天辦理「克里斯劍祈福儀式暨台印文化交流」，孫德裘致贈虎尾科技大學親手鑄造的克里斯劍，表達對培育印尼學子的謝意，由虎科大校長張信良代表接受。

張信良表示，學校國際生中有66名印尼學生，佔40%，而他觀察印尼學生都相當謙恭有禮，也很努力學習，此次親王蒞臨台灣，對於印尼學生而言，無疑是一大激勵。

張信良說，虎科大除了提供工程科技研發與學習環境外，虎尾本身也是一個有趣城市，包括糖產業與布袋戲，期許在科技專業外，也能透過文化連結親王在音樂及偶戲上的專業相互激盪，感謝親王不遠千里來到虎尾，帶來祝福溫暖，期待台印雙方持續合作。

孫德裘說，他在台灣求學過程，學校沒有中文課，他走出校園到廟宇，藉此學習中文與台灣文化，所遇見的長輩都是他的老師，「台灣是我第二個故鄉」。

孫德裘希望印尼學子要學習的不僅是學術專業，也期許藉由虎科大全人教育資源及與在地的連結，學習台灣文化，擴大國際視野。

孫德裘除關懷印尼學子外，進行跨文化與農業科技參訪交流，體驗在地跨年煙火盛會；參訪期間將至虎尾糖廠、西螺漢光果菜生產合作社，針對台灣製糖文化與蔬果冷鏈技術進行交流。

孫德裘還會到水林鄉拜訪在地掌中劇團，為2025年台灣戲曲藝術節的台灣布袋戲與印尼爪哇偶戲跨國合作進行前期推動，深化文化藝術國際連結。（編輯：陳仁華）1131230