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卡特中心：美國前總統卡特逝世 享壽100歲
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早安世界》濟州航空失事179死2獲救 韓國境內最嚴重空難

2024/12/30 07:14（12/30 07:27 更新）
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韓國濟州航空29日失事航機含機組員共179人罹難，僅2名機組員生還。圖為事故現場消防人員與大型機具。（共同社）
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濟州航空失事179死2獲救 韓國境內最嚴重空難

韓國濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛，29日降落韓國務安國際機場時，以機腹著陸，之後脫離跑道撞向機場圍牆爆炸起火，除2人獲救外，餘179人皆罹難。該失事客機的機型為波音737-800，韓國國土交通部表示，關於事故原因，目前有鳥擊、起落架故障等多種說法，確切原因仍有待調查。路透社報導，這是韓國境內史上死亡人數最多的空難，也是近30年來涉及韓國航空公司的最嚴重空難。（看完整報導

京華城案柯文哲等4人開羈押庭 均加保、電子監控

北檢不服京華城案交保裁定提起抗告，高等法院29日撤銷原交保裁定，發回北院。北院29日下午重開羈押庭，訊問柯文哲等4被告，並於深夜裁定柯文哲7000萬元交保，且須施以電子監控，沈慶京、應曉薇、李文宗交保金同樣提高。（看完整報導

健保推醫院個別總額 癌症治療等6疾病配套避免醫療人球

衛生福利部中央健康保險署長石崇良28日指出，將推動醫院總額分區共管試辦計畫，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。目前健保署提出分娩、1歲以下幼童疾病、癌症治療等6項疾病，在醫院個別總額外，做越多會補越多，避免醫療人球事件發生。（看完整報導

桃園台中等9縣市30日防10度低溫 元旦水氣增難見曙光

氣象署表示，30日清晨受輻射冷卻影響，桃竹苗等9縣市防攝氏10度以下低溫；31日深夜有南方水氣移入，明年1月1日太陽升起期間中高層水氣偏多，各地、包含山區想要見到第一道曙光的機會不高。1月3日至5日東北季風再增強、影響，各地低溫約14至18度，北台灣高溫約16至18度，中南部仍有機會達20度以上。（看完整報導

建中連2天4度遭恐嚇傷害在校生 報警巡查調整門禁

建國高中校長室29日發布「因應校園安全事件緊急公告」，指有民眾27日、28日連續2天，4度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，校方對此行為予以嚴厲譴責。公告指出，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭，同時保存事證，將交由資訊警察協助，或至地檢署提出告訴，依法究責絕不寬貸。（看完整報導

石破茂重申訪中意願 認台灣議題比過去更複雜

日本首相石破茂29日上電視節目，除重申訪問中國意願，也認為必須重視跟美國的關係，他表示，「台灣議題在某種程度上來說，已變成比日中邦交正常化時更複雜的狀況。」而對於日中關係，石破說，「還是必須維持穩定，畢竟我們是鄰國，應該要建立信賴關係並尋求彼此利益。」他也提到，絕不能讓中國訴諸冒險主義的武力。（看完整報導

川普就職預計發22萬張門票 傳統典禮8大看點一覽

美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，位於國會山莊西側露台的就職典禮舞台正在搭建，主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」將透過國會議員發出門票，約22萬張。主辦單位尚未公布典禮的流程，但根據相關資訊及歷年傳統，就職日仍有8項看點。（看完整報導

中國公布2025年關稅調整方案 ECFA繼續實施

中國國務院關稅稅則委員會28日公布，調整2025年1月1日起對部分商品的進口關稅稅率和稅目，外界擔憂「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）後續會受到其他影響而變動，但據最新公布的關稅調整方案，ECFA仍列在明年適用「協定稅率」清單中。但在中國去年以來的對台貿易壁壘調查後，部分產品已被排除在外。（看完整報導

大谷翔平透露妻子真美子懷孕 IG報喜訊「等不及小菜鳥加入」

MLB日籍球星大谷翔平28日透過網路宣布，他的家庭即將增添新成員。他在社群平台Instagram貼文寫說：「等不及有小菜鳥將在不久之後加入我們的家庭！」上傳的照片則秀出倆夫婦的愛犬「彈額頭」（Decoy）、粉紅荷葉邊連身衣與嬰兒鞋，以及一張以嬰兒表情符號遮蓋的超音波照片。（看完整報導

黑面琵鷺T69連9年來台過冬破紀錄「台南女兒」曾中毒獲救

黑面琵鷺T69有張特殊黃臉，自從2015年在台南水流媽廟附近中毒獲救後，每年回原處過冬，締造連9年回台江的最久紀錄。曾參與營救的王建智感嘆，T69從「台南女兒」變身育雛的「台江阿嬤」，每年返台就像來看幫忙過牠的老友，也給老友看看。（看完整報導

開箱老照片》「亞洲巨砲」呂明賜

「亞洲巨砲」呂明賜在少棒時期就已是球隊主力，也是1985年在台北市立棒球場舉行的國際棒球邀請賽國家代表隊成員之一。1987年底呂明賜加盟日職巨人隊，並在1991年決定回台，引起中華職棒各隊的搶人大作戰。當時兄弟象隊決定動用第一輪選秀權網羅呂明賜補強戰力；但味全龍隊卻搶在選秀會之前，在同年12月30日就與呂明賜簽下打擊教練的合約，消息一出兄弟隊抗議。最後味全龍隊以「盜帥」林易增、陳彥成兩位選手作為交易，呂明賜則如願披上味全龍戰袍。（看完整報導

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