開箱老照片》「亞洲巨砲」呂明賜

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（中央社網站）1991年（民國80年）12月30日：有「亞洲巨砲」之稱的呂明賜，與味全龍隊領隊郭榮祺簽訂棒球打擊教練合約。

「亞洲巨砲」呂明賜在少棒時期就已是球隊主力，也是1985年在台北市立棒球場舉行的國際棒球邀請賽國家代表隊成員之一，當年台灣和強敵日本隊在冠軍賽中鏖戰至第14局，最終台灣靠著呂明賜的再見3分全壘打，以8比7逆轉勝拿下金牌。

呂明賜的打擊實力因此受到國際矚目，包括美國、日本等球隊紛紛提出邀約。1987年底，呂明賜選擇以簽約金6000萬日圓、年薪840萬日圓（3年內不得減薪）並外帶翻譯的條件加盟日職巨人隊。

呂明賜在日職初登場，面對養樂多燕子隊，第2球就轟出全壘打，之後創下17戰10轟的風光紀錄。1991年底，呂明賜決定回台，引起中華職棒各隊的搶人大作戰。

當時兄弟象隊決定動用第一輪選秀權網羅呂明賜補強戰力；但味全龍隊卻搶在選秀會之前，在12月底就與呂明賜簽下打擊教練的合約，消息一出兄弟隊抗議。最後味全龍隊以「盜帥」林易增、陳彥成兩位選手作為交易，呂明賜則如願披上味全龍戰袍。

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