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開箱老照片》菸酒專賣制度劃下句點

2024/12/31 07:00
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隨著精省政策影響，台灣省菸酒公賣局終將走向民營之途，「菸酒牌」也將走入歷史。中央社記者邱俊欽桃園傳真 87年11月1日
隨著精省政策影響，台灣省菸酒公賣局終將走向民營之途，「菸酒牌」也將走入歷史。中央社記者邱俊欽桃園傳真 87年11月1日
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（中央社網站）2001年（民國90年）12月31日：中華民國「菸酒專賣」制度劃下句點，2002年1月1日起實施新制菸酒稅法，並全面開放產酒。

日治時期，陸續實施鴉片、食鹽、樟腦、菸草、酒類、啤酒、無水酒精、度量衡器、火柴、石油等專賣項目，除鹽、酒、樟腦與啤酒可由民間生產製造外，其他專賣品的產銷都由政府完全獨占，成為台灣財政歲入的重要來源。

國民政府來台後，繼續實施菸、酒、樟腦、火柴與度量衡5項專賣制度。民國36年2月27日台灣省菸酒專賣局查緝私菸成為二二八事件的導火線，為了避免引起民眾反感，「專賣規則」改稱「公賣規則」，「煙」字一律改為「菸」，並於同年5月改制為台灣省菸酒公賣局。

民國91年1月1日我國正式成為WTO會員，4月為開放台灣菸酒市場，將公賣局改制為民營公司，結束長達百年之久的台灣專賣制度。

想看更多公賣局的照片，立即到中央社影像空間。1131231

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