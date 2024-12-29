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開箱老照片》郭英男歌聲躍上奧運主題曲

2024/12/29 07:00
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原住民歌唱家郭英男、郭美珠夫婦（中、左）在台北亞太會館發表第二張專輯「橫跨黃色地球」。中央社記者鄭傑文攝 88年12月29日
原住民歌唱家郭英男、郭美珠夫婦（中、左）在台北亞太會館發表第二張專輯「橫跨黃色地球」。中央社記者鄭傑文攝 88年12月29日
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（中央社網站）1999年（民國88年）12月29日：原住民歌唱家郭英男夫婦在台北亞太會館發表第二張專輯「橫跨黃色地球」。

郭英男為阿美族人，他的歌唱技巧高超，音色圓潤明亮，能輕鬆自然演唱高音聲部，被譽為「天生的歌者」。

1988年，郭英男夫婦受邀在法國巴黎舉辦的「太平洋地區原住民舞蹈音樂節」演出，歌聲被收錄在《台灣原住民複音聲樂》專輯中。

1993年，德國「Enigma（謎）」樂團未經郭英男同意下，使用了這張專輯中的「飲酒歡樂歌」部分片段，並混合在他們的歌曲《Return to Innocence》（返樸歸真），這張專輯銷量超過百萬，且被1996年奧運會選為宣傳主題曲。

當時魔岩唱片已與郭英男和馬蘭吟唱隊簽約，發現著作權被誤用，因此告上了國際奧委會及EMI唱片，展開國際訴訟。經過3年後，謎樂團與郭英男達成和解，該首歌曲介紹文字從此標示：「原音來自台灣阿美族郭英男夫婦」。

想看更多郭英男的照片，立即到中央社影像空間。1131229

為紀念已故阿美族傳統歌手郭英男夫婦，第13屆金曲獎特別頒發紀念獎給郭英男遺族，並邀請歌手紀曉君（右）演唱「搖籃曲」。中央社記者程啟峰高雄攝 91年5月4日
為紀念已故阿美族傳統歌手郭英男夫婦，第13屆金曲獎特別頒發紀念獎給郭英男遺族，並邀請歌手紀曉君（右）演唱「搖籃曲」。中央社記者程啟峰高雄攝 91年5月4日
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