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卡特中心：美國前總統卡特逝世 享壽100歲
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卡特中心：美國前總統卡特逝世 享壽100歲

2024/12/30 06:39（12/30 07:31 更新）
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美國前總統卡特。（圖取自facebook.com/presidentjimmycarter）
美國前總統卡特。（圖取自facebook.com/presidentjimmycarter）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國前總統卡特創立的非營利性組織「卡特中心」宣布，卡特今天在喬治亞州平原鎮家中逝世，享壽100歲。

路透社報導，卡特的兒子詹姆斯．「奇普」．卡特（James "Chip" Carter）說：「我父親是英雄，不只對我而言，對所有相信和平、人權及無私奉獻愛心的人來說亦復如此。一眾兄弟姊妹和我跟世上其他人共同分享父親這些共同信念。」

「因為他讓人團結一致的方式，世界就是我們家人。感謝各界堅持這些共同信念來紀念他。」

路透社報導，曾經的花生農和喬治亞州長卡特（Jimmy Carter）被經濟厄運和伊朗人質危機毀掉連任之路，卻致力斡旋以色列與埃及和平，後來並因投身人道主義工作而獲得諾貝爾和平獎。

民主黨籍的卡特在1976年大選中擊敗時任共和黨總統福特（Gerald Ford），於1977年1月至1981年1月擔任總統。他1980年爭取連任時，不敵共和黨的雷根（Ronald Reagan）。

他是美國史上最長壽的前總統，就連他自己也承認卸任後贏得的崇隆聲望超越在任期間。

1977年1月20日卡特（中）出席就職典禮。（美聯社）
1977年1月20日卡特（中）出席就職典禮。（美聯社）
1980年美國總統大選，卡特（左1）11月4日在家人陪同下，宣布敗選。（美聯社）
1980年美國總統大選，卡特（左1）11月4日在家人陪同下，宣布敗選。（美聯社）

卡特中心（Carter Center）2023年2月宣布，時年98歲、與夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）居住平原鎮（Plains）的卡特正在家中接受安寧照護，度過「剩餘時間」。

羅莎琳於同年11月19日去世，享耆壽96歲。她是卡特在任時，以及卸任後一起投身全球人道主義工作40年期間的最緊密顧問。

美國前總統卡特（前右）與妻子羅莎琳（前左）1999年訪台。（中央社檔案照片）
美國前總統卡特（前右）與妻子羅莎琳（前左）1999年訪台。（中央社檔案照片）
卡特（左）與羅莎琳2021年慶祝結婚75週年。（John Bazemore/Pool via 路透社）
卡特（左）與羅莎琳2021年慶祝結婚75週年。（John Bazemore/Pool via 路透社）

卡特於今年10月1日過100歲生日，成為美國歷來唯一活到百歲高齡的卸任總統。

卡特中心今年稍早證實，他於10月16日「透過郵寄投下選票」方式提前選舉總統。他曾在滿百歲前許下心願，希望自己活得夠久，將票投給民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（譯者：何宏儒）1131230

1999年時任總統李登輝（前左）在台北賓館接見卡特（前右）。圖後右為羅莎琳。（中央社檔案照片）
1999年時任總統李登輝（前左）在台北賓館接見卡特（前右）。圖後右為羅莎琳。（中央社檔案照片）
1999年3月30日，卡特訪台期間舉行演講，時任桃園縣長呂秀蓮在會中要求他為台美斷交道歉時，卡特在台上顯得若有所思。（中央社檔案照片）
1999年3月30日，卡特訪台期間舉行演講，時任桃園縣長呂秀蓮在會中要求他為台美斷交道歉時，卡特在台上顯得若有所思。（中央社檔案照片）
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