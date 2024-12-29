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遭中國駭客「鹽颱風」侵入 AT&T：網路目前安全

2024/12/29 13:46（12/29 14:08 更新）
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AT&T位在德克薩斯州達拉斯的公司總部。（圖取自維基共享資源；作者Luismt94，CC BY-SA 4.0）
AT&T位在德克薩斯州達拉斯的公司總部。（圖取自維基共享資源；作者Luismt94，CC BY-SA 4.0）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）與中國有關的大規模網路間諜活動「鹽颱風」（Salt Typhoon）鎖定AT&T系統，但由於與執法部門和政府官員合作，AT&T的美國網路目前安全。

路透社報導，AT&T發言人表示：「目前，我們在我們的網路中沒有發現任何國家級行為者的活動。根據我們目前對此次攻擊的調查，中國針對的是少數涉及外國情報利益的個人。」

發言人表示，雖然只發現少數資訊外洩的案例，AT&T正在監控和修復網路以保護客戶資料，並繼續與當局合作評估和減輕威脅。

美國官員昨天表示，已有第9家電信公司被列入因「鹽颱風」行動而受影響的實體名單，並表示涉案的中國公司獲得了網路存取權限，且基本上擁有廣泛和全面的訪問權限，使他們能夠「對數百萬人進行地理定位，隨意錄音電話」。

由於目前不是上班時間，美國國防部和聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）尚未回應路透社記者詢問，目前也無法聯繫到中國外交部請他們發表看法。

官員先前聲稱駭客針對寬頻網路業者威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T和流明科技（Lumen Technologies）等其他電信公司，竊取了電話錄音擷取內容以及大量通話紀錄資料。

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根據報導，受到「鹽颱風」行動影響，美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）12月18日敦促高階政府和政治人物將行動通訊轉移到有「端對端」加密技術的應用程式上。

「鹽颱風」行動的目標包括與前民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、總統當選人川普及副總統當選人范斯（JD Vance）競選活動有關的官員。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131229

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#路透社
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