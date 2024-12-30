加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
首頁 / 國際
卡特100歲逝世
新聞專題
卡特100歲逝世1/6
首頁 / 國際

美前總統卡特百歲辭世 名言金句一覽

2024/12/30 10:46（12/30 11:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前總統卡特辭世。（路透社）
美國前總統卡特辭世。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國前總統卡特今天辭世，享壽100歲，路透社整理他的金句如下：

● 1979年發表著名演講「信任危機」，又名「無力感」（malaise）演說

「這種威脅在一般狀況下幾乎是看不見的，這是一場信任危機，這是一場打擊我國意志核心、靈魂和精神的危機，我們可以從日漸懷疑自己生活的意義，以及我國失去一致目標的情況看出這場危機。」

「我們對未來越來越沒有信心，有可能摧毀美國的社會和政治結構。」

● 卡特1981年1月14日總統告別演說

「不是美國創造了人權，從真正的意義上來說，情況恰恰相反，是人權造就了美國。」

● 1976年卡特接受民主黨總統候選人提名時的演說

「政府一個簡單而恰當的職能，就是讓我們行善變得容易，做壞事變得困難。」

● 卡特2002年諾貝爾和平獎得獎感言

「戰爭有時可能是必要之惡，但無論多麼必要，它始終是一種罪惡，不是好事。我們無法通過殺害彼此的孩子來學會和平共處。」

● 2005年接受記者訪問時：

「我不能否認，我是一位比當總統時更好的前總統。」

● 2018年接受新聞媒體Salon訪問

「我認為川普領導下的政府比以前更糟，這是我記憶中第一次有真相被忽視，盟友被故意激怒，中國、歐洲、墨西哥和加拿大在經濟上受到傷害，不得不傷害我們作為回應，美國人認為未來比現在更糟糕，移民遭到殘酷對待。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131230

#卡特
延伸閱讀
卡特中心：美國前總統卡特逝世 享壽100歲美前總統卡特逝世 任內與中華民國斷交、簽署台灣關係法 美前總統卡特卸任後訪北韓促凍結核開發 調停戰爭獲諾貝爾和平獎美國前總統卡特辭世 拜登川普與歷任領袖哀悼
卡特
伊朗人質危機毀卡特連任之路 美伊斷交兩國關係轉敵對美百歲前總統卡特郵寄提前投票 實現心願投給賀錦麗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國前總統卡特辭世 拜登川普與歷任領袖哀悼
106
更多編輯台推薦新聞：