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卡特辭世 拜登宣布國家葬禮定於明年元月9日

2024/12/30 20:34（12/30 21:28 更新）
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美國前總統卡特29日與世長辭，國家葬禮定於明年元月9日在華府舉行。（John Bazemore/Pool via 路透社）
美國前總統卡特29日與世長辭，國家葬禮定於明年元月9日在華府舉行。（John Bazemore/Pool via 路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國前總統卡特29日在家鄉喬治亞州平原鎮與世長辭，享嵩壽100歲，美國總統拜登已敲定，明年元月9日在華府為卡特舉行國家葬禮。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）另宣布，定明年元月9日為這位美國最長壽總統的全國哀悼日，並下令自29日起，美國國旗降半旗30天。

美國NBC4 Washington於29日報導，美國的國家葬禮第一階段在已故總統的故鄉舉行，卡特（Jimmmy Carter）一生大部分的時光在喬治亞州平原鎮（Plains）度過。

這位前總統的靈柩將由車隊護送，從他的家鄉運抵位於亞特蘭大、卡特卸任後創立的非營利性組織「卡特中心」（Carter Center），在這裡他的遺容將首度供民眾瞻仰。

靈柩停放於亞特蘭大一或兩天後運抵華盛頓，他的靈柩抵達華府在國會山莊圓頂大廳（Capitol Rotunda）舉行迎靈儀式後，將開放民眾瞻仰不止一天。

數日後，卡特的遺體將再運至國家大教堂（National Cathedral）舉行國家葬禮，預計歷時一個多小時。

之後卡特的靈柩將返回喬治亞州平原鎮，待私人葬禮結束，卡特將長眠太太羅莎琳（Rosalynn Carter）身邊。

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美國國家葬禮通常是專為已故前總統而舉行的儀式，但是由總統指定的對象也適用，曾享有國家葬禮的前總統包括羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、甘迺迪（John F. Kennedy）和老布希（Franklin D. Roosevelt）。

負責協調與執行國家葬禮的首都地域統合部隊司令部（JTF-NCR）指出，自美國開國以來即舉行「備極哀榮」的國家葬禮，包括前總統華盛頓（George Washington）和傑佛森（Thomas Jefferson），甚至開國元勛佛蘭克林（Benjamin Franklin）都享有這項禮遇。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131230

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