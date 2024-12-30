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美前總統卡特逝世 習近平向拜登致唁電

2024/12/30 20:51
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（中央社台北30日電）中國國家主席習近平今天就美國前總統卡特逝世向美國總統拜登致唁電。習近平代表中國政府和人民，並以個人的名義，對卡特逝世表示深切哀悼，他並稱中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。

新華社報導，習近平說，卡特（Jimmy Carter）是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，「我對他的去世深感痛惜」。

他表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中方願和美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康、穩定、可持續的正確軌道向前發展。

卡特29日在美去世，享壽100歲。在他任內，1978年12月，中美兩國發表建交公報，並於1979年1月1日正式建立外交關係，同時美國與中華民國斷交。

經過約40年後，中美關係從川普（Donald Trump）2017年就任美國總統後就面臨許多挑戰。明年初川普又將展開第2任期，外界預期美中貿易戰將會更嚴峻。（編輯：張淑伶）1131230

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