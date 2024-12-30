加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/184
首頁 / 國際

卡特辭世 日相石破茂：留下歷史性功績

2024/12/30 19:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝世，日本首相石破茂發表談話表示，「接獲噩耗，深感悲傷，卡特不僅在總統任內，及生涯中積極推動和平外交，並獲諾貝爾和平獎等，留下了歷史性的功績」。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日在美國去世，享嵩壽100歲。石破表示，「卡特不僅進一步強化良好的日美關係，他也對國際社會的和平穩定，做出了巨大的貢獻，我再度深表敬意。謹代表日本政府及人民，由衷地祈願他在天之靈安息」。

日本放送協會（NHK）報導，卡特1977年起4年間擔任美國第39任總統，卸任後於1984年訪問日本廣島市的和平公園。他1990年首度造訪甲奴町（2004年併入三次市），之後與當地居民持續進行交流。

今天三好市得知卡特辭世，決定設置追悼所及獻花台，讓民眾前來寫下緬懷卡特的留言或獻花致意。設追悼所的時間自明天（31日）起到下個月5日為止。（編輯：高照芬）1131230

卡特
卡特任內中美建交 北京：對其逝世深切哀悼美前總統卡特百歲辭世 名言金句一覽
石破茂
濟州航空空難罹難者逾百 日相石破茂：深感悲痛石破茂重申訪中意願 認台灣議題比過去更複雜
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
石破茂重申訪中意願 認台灣議題比過去更複雜
108
更多編輯台推薦新聞：