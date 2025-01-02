象限儀座流星雨登場 北市天文館1/3起赴高山直播

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立天文館表示，象限儀座流星雨極大期落在4日凌晨，每小時流星數上看120顆，且觀測條件極佳，天文館將帶著專業設備爬上高山，自3日晚間起把美景直播送到民眾眼前。

2025首場天文大秀將登場，台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，根據國際流星組織（IMO）最新預測，今年的象限儀座流星雨極大期落在4日凌晨2時前後，每小時流星數上看120顆。

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天文館指出，象限儀座流星雨輻射點會在4日凌晨自東北方升起，之後可視流星數量將逐漸變多，加上當晚無月光干擾，觀賞條件極佳，在視野開闊、無光害的地點，直到天亮前都有機會看到大量璀璨流星。

天文館提醒追星族，近期天氣寒冷，外出賞星務必做好保暖。為讓民眾在家也能舒適地觀賞這場壯觀流星雨，天文館將把專業設備帶上合歡山，自明天晚間8時起透過「臺北天文館YT」YouTube頻道直播、解說並與觀眾互動。（編輯：方沛清）1140102