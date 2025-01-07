加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗三灣低溫4.2度 吳德榮：9日起有雨冷空氣再增強
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

苗栗三灣低溫4.2度 吳德榮：9日起有雨冷空氣再增強

2025/1/7 08:13（1/7 08:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西門町商圈民眾全身包緊緊禦寒。（中央社檔案照片）
西門町商圈民眾全身包緊緊禦寒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天發布13縣市低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗三灣凌晨僅攝氏4.2度。氣象專家吳德榮表示，苗栗4.2度為入冬以來，本島縣市平地的最低氣溫紀錄。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；今天上午苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

低溫橙色燈號為苗栗縣；低溫黃色燈號為新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉4.2度；其他縣市部分，新竹縣峨眉鄉8.1度、雲林縣虎尾鎮及嘉義縣義竹鄉皆為8.8度、台南市佳里區8.9度、新北市石碇區9.1度、彰化縣芬園鄉9.8度、嘉義市西區9.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，苗栗已創入冬以來、本島縣市平地的最低氣溫紀錄；今晨各地區平地最低氣溫約在9至12度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，白天北台灣涼，中南部舒適、早晚冷；明天西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有零星少量降雨，白天氣溫稍升，天氣舒適、早晚冷，「大陸冷氣團」及「夜間輻射冷卻」加成，部分平地清晨最低氣溫降至5度以下。

吳德榮指出，最新各國模式模擬，9日起冷空氣再增強、氣溫再降；再增強的冷空氣，將把「大陸冷氣團」推升至「強烈大陸冷氣團」；部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。

吳德榮提到，9日至12日清晨北部、東半部有明顯降雨、天氣轉濕冷，尤其10日北台灣高溫僅13度，整天溫差小、非常濕冷，3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上也有機率；12日白天轉晴冷，因「夜間輻射冷卻」，冷到13日清晨；14日各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日明顯回暖。（編輯：李亨山）1140107

延伸閱讀
中國霾害污染物襲台 空氣品質多亮橘燈天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳天氣冷血壓就失控 優化飲食5原則降健康風險
吳德榮
吳德榮：未來10天冷空氣盤據 防10度以下低溫苗栗三灣低溫8.9度 西半部空品不佳高雄亮紅燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
本週乾冷轉濕冷 台南以北13縣市防10度低溫
27
更多編輯台推薦新聞：