苗栗三灣低溫4.2度 吳德榮：9日起有雨冷空氣再增強

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天發布13縣市低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗三灣凌晨僅攝氏4.2度。氣象專家吳德榮表示，苗栗4.2度為入冬以來，本島縣市平地的最低氣溫紀錄。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；今天上午苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

低溫橙色燈號為苗栗縣；低溫黃色燈號為新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉4.2度；其他縣市部分，新竹縣峨眉鄉8.1度、雲林縣虎尾鎮及嘉義縣義竹鄉皆為8.8度、台南市佳里區8.9度、新北市石碇區9.1度、彰化縣芬園鄉9.8度、嘉義市西區9.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，苗栗已創入冬以來、本島縣市平地的最低氣溫紀錄；今晨各地區平地最低氣溫約在9至12度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，白天北台灣涼，中南部舒適、早晚冷；明天西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有零星少量降雨，白天氣溫稍升，天氣舒適、早晚冷，「大陸冷氣團」及「夜間輻射冷卻」加成，部分平地清晨最低氣溫降至5度以下。

吳德榮指出，最新各國模式模擬，9日起冷空氣再增強、氣溫再降；再增強的冷空氣，將把「大陸冷氣團」推升至「強烈大陸冷氣團」；部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。

吳德榮提到，9日至12日清晨北部、東半部有明顯降雨、天氣轉濕冷，尤其10日北台灣高溫僅13度，整天溫差小、非常濕冷，3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上也有機率；12日白天轉晴冷，因「夜間輻射冷卻」，冷到13日清晨；14日各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日明顯回暖。（編輯：李亨山）1140107