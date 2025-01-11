嘉縣教育博覽會葉丙成開講 AI時代下教育新思維

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）教育部政務次長葉丙成今天在嘉義縣特色教育博覽會演講「AI時代下教育新思維」，他說AI很會解問題，但不會自己問問題，因此要教育出自學快、會問問題、敢創新的孩子。

嘉義縣教育處今天在永慶高中舉辦第4屆特色教育博覽會名人講堂，邀請教育部政務次長葉丙成開講，吸引了上百名教師、民眾到場聆聽，副縣長劉培東也出席。

葉丙成說，他今天不是來政令宣導，而是以2個孩子父親、一個教書24年的老師、一個10年辦學者的身分，訴說AI時代下的教育新思維，供大家參考。

葉丙成表示，好奇心將是未來20年成功者必備的關鍵特質，未來職場新趨勢是每3、5年就要學習新技能；他提到AI很會解問題，但不會自己問問題，所以大家該教育出能自學快、問問題、瞭解人、敢創新、敢抉擇的孩子。

葉丙成強調，時代變化越快，機會越多，培養小孩好奇心、熱情、自主學習的能力，才能幫助孩子們在未來的世界中脫穎而出。

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劉培東致詞說，演講未開始，觀眾紛紛要求與葉丙成合影、簽名，今天像一場粉絲見面會，吸引滿場的觀眾。

劉培東表示，葉丙成在教育領域積極創新，於2013年創辦台灣最大數位教育平台，成功為超過300萬使用者提供免費學習資源，並於2016年更榮獲「總統創新獎」，今天的演講讓大家受益良多。（編輯：謝雅竹）1140111