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吳德榮：入夜輻射冷卻強 不排除局部低溫探5度

2025/1/12 08:48（1/12 08:59 更新）
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圖為台北市文山區騎車民眾穿外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北12日電）根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為新北石碇攝氏7.5度。氣象專家吳德榮表示，白天至明晨仍受強烈大陸冷氣團影響，入夜強輻射冷卻發威，不排除出現5度左右極端低溫。

根據交通部中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為新北市石碇區7.5度，苗栗縣公館鄉7.7度；另外，在金門縣金城鎮出現4.9度低溫。

氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨金門有6度以下氣溫發生；今天新北市、桃園市、苗栗縣及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下發生的機率。

低溫橙燈為金門縣，有6度以下氣溫發生；新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

低溫黃燈為基隆市、台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天至明晨，仍受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱，氣溫稍回升，入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫，甚至出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站有短暫觸及「寒流標準」的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬，明天白天起至14日各地晴朗穩定，冷空氣減弱，逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，15日另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷；16日至17日晨，強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，天氣逐漸轉乾。

吳德榮提到，17日白天起至19日冷空氣逐日減弱，氣溫回升。最新歐洲模擬以「大陸冷氣團」的機率為最高，模式不排除還會繼續微調，應密切觀察。（編輯：管中維）1140112

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