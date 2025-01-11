大陸冷氣團接連報到 全台347人非創傷OHCA死亡

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）大陸冷氣團接連報到，元旦至今短短10多天，全台非創傷OHCA死亡案共437人，昨天54人最多。醫師說，心血管疾病患者應注意，氣喘或慢性肺病等族群也容易急性發作，要當心。

中央氣象署今天上午發布最新低溫特報燈號，從原本12縣市擴大至17縣市，低溫探攝氏10度以下。

據消防署統計，從1月1日至10日全台非創傷、內科OHCA（到院前心肺功能停止）死亡案共437人，分別為34人、51人、41人、47人、35人、50人、40人、47人、38人、54人。

台大醫院急診醫學部代理主任張維典今天接受媒體聯訪說明，只要寒流來或是天氣忽然劇烈變化，都會有心血管疾病急症增加的情況，提醒民眾保暖之外，家中若有電暖爐或暖氣，應適當使用。

張維典說，雖然每個時段都會接收到患者，然而就臨床經驗來看，急性發作最嚴重的狀況往往是在清晨，也就是氣溫最低、正要從夜晚轉換成白天這段時間，有心血管疾病或相關風險因子的人要特別小心，尤其是年長者。

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千萬不要認為年紀大是指60、70歲以上，張維典特別強調，事實上40、50歲就要開始注意，很多這個年紀的人不清楚自己有風險因子如三高等，某天因氣溫劇烈變化急性發作才知道，最糟糕的是有些根本來不及，直接發作就OHCA了，這是最不理想的結果。

張維典補充，有心血管、腦血管疾病患者要小心，也包括呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病這類患者，天氣變化時也容易突然急性發作，同樣要留意。（編輯：李亨山）1140111