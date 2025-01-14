30歲女紅斑性狼瘡引腎炎 中藥治療蛋白尿症狀消失

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）30歲林小姐罹患紅斑性狼瘡，日前發現小便泡泡越來越多，後續臉、小腿也出現浮腫，她檢查發現腎發炎引發蛋白尿，經過中藥治療，她的腎炎蛋白尿指數恢復正常。

天寶中醫診所今天透過新聞稿指出，林小姐正值風華正茂年齡，但因罹患紅斑性狼瘡，臉上紅斑讓她黯然寡歡，日前她又發現小便泡泡越來越多，本不想理會，直到臉與小腿浮腫，才讓她驚覺不妙。西醫檢查發現林小姐腎臟嚴重發炎。

天寶中醫診所院長林襄穎指出，林小姐是「內熱火盛，腎陰不足」的中醫體質，因此採用「清熱降火，滋養腎陰」中藥，包括：知母、石膏、甘草、女貞子、旱蓮草、忍冬藤、山藥、黃柏等。

中藥治療6個月，隨機蛋白尿明顯下降；中藥治療10個月，24小時蛋白尿只剩400毫克；治療12個月，24小時蛋白尿剩80毫克，已經恢復正常。林小姐小便泡泡症狀消失，臉與小腿也不再浮腫；林小姐續服中藥鞏固療效。

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林襄穎表示，中醫認為紅斑性狼瘡是一種火熱旺盛疾病，因此多數病患都會呈現陰虛體質，這種火熱若影響腎臟，會導致腎陰不足腎臟受損，腎臟無法收攝精微，故蛋白流失而尿中流出蛋白，長此以往，身體愈顯虛弱，少數病患甚至導致腎功能衰退，必須洗腎。

林襄穎指出，中藥效果略慢，但只要持之以恆服用2至3個月便會看出效果，使用西藥效果不彰患者更適合服用中藥；中藥可與西藥並行，不會衝突，只要服藥時間隔開便可。（編輯：陳仁華）1140114