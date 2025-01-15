台東技職教育亮眼 公東3學生特殊選才入國立大學

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東技職教育成果亮眼，私立公東高工室內空間設計科3名學生透過普通大學特殊選才錄取國立聯合大學。學校表示，高職生能在第一階段普通大學的特殊選才中脫穎而出，實屬不易。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，室內空間設計科三年級學生鄭鼎倫、林欣怡、宋立韋，近期透過普通大學特殊選才管道，錄取國立聯合大學，除個人努力與天賦外，學校全方位支持與培養也功不可沒。室內空間設計科每年邀請專業設計師與業界專家到校進行講座，並讓學生參與實際設計專案，藉此累積實務經驗，將理論與實踐相結合。

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學校也根據每個學生的需求，提供個性化的升學輔導與諮詢，結合技能競賽的實戰經驗，幫助學生全面提升能力。尤其在第一階段普通大學特殊選才的激烈競爭中，高職生能夠成功錄取，這一結果更加難能可貴，充分展現學校在技職教育上的領導地位。

校長李恭榮表示，鄭鼎倫、林欣怡與宋立韋3名學生的成功，是學生努力、教師指導與學校資源共同作用的成果。他們能夠在普通大學特殊選才中脫穎而出，證明了高職生具備與大學階段相銜接的學術能力與專業實力。未來，學校將持續深化技職教育特色，為學生提供更多升學與實習機會，助力學生實現夢想。（編輯：謝雅竹）1140115